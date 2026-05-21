Il tabellone di Jannik Sinner al Roland Garros 2026 è stato pubblicato e mostra gli avversari che il tennista affronterà nel corso del torneo. La composizione del main draw include diversi giocatori di livello internazionale, con incontri previsti in vari turni. Il percorso del numero uno del ranking mondiale è stato delineato, specificando gli avversari di ciascun turno. La lista completa delle sfide si presenta come una sequenza di incontri che determineranno l’andamento della competizione.

Jannik Sinner sa bene cosa lo attende. È stato definito il percorso del numero 1 del mondo e di tutti i protagonisti del main draw del Roland Garros. Il secondo Slam della stagione prenderà il via il 24 maggio e dovrà fare a meno del campione in carica: Carlos Alcaraz non sarà infatti al via a causa di un infortunio al polso che lo costringerà a saltare anche l’intera stagione sull’erba, Wimbledon compreso. Per questo motivo, Sinner si presenta come il grande favorito del torneo, forte degli eccezionali risultati ottenuti nel percorso di avvicinamento al Major parigino. L’altoatesino debutterà contro la wild card francese Clément Tabur, giocatore ben conosciuto nel circuito Challenger. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il tabellone di Jannik Sinner al Roland Garros 2026: tutti gli avversari turno per turno

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