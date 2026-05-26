Darderi e gli altri azzurri al Roland Garros 2026 | orari e dove vedere in tv tutte le gare

Il 26 maggio 2026 a Parigi si sono svolte diverse partite del Roland Garros. Oltre a Jannik Sinner, altri tre tennisti italiani hanno giocato oggi, sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. Le gare si sono svolte nel rispetto degli orari stabiliti e sono state trasmesse in televisione. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni sui programmi di gioco.

Parigi, 26 maggio 2026 - Non solo Jannik Sinner. Nella giornata odierna, martedì 26 maggio, sono protagonisti, fra il tabellone maschile e quello femminile, altri tre azzurri al Roland Garros 2026. Il primo a scendere in campo è Matteo Arnaldi, che dalle 11 sfida sul Campo 7 l'olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29. I due non si sono mai affrontati finora. Il sanremese vuole confermare il buon stato di forma, che nell'ultimo mese lo ha portato a vincere il Challenger di Cagliari e a spingersi fino ai sedicesimi di finale degli Internazionali d'Italia. Per il classe 2001, il massimo traguardo sulla terra rossa di Parigi è arrivato nel 2024, quando è stato eliminato dal greco Stefanos Tsitsipas, mentre l'anno scorso e nel 2023 la sua corsa si è fermata al secondo turno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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