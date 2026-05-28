Roland Garros 2026 Cobolli domina il match con Wu e vola al terzo turno

Il tennista italiano, numero 10 del torneo, ha vinto il secondo turno a Parigi contro il cinese Yibing Wu, numero 92 del ranking, in un match che ha controllato fin dai primi scambi.

Parigi, 28 maggio 2026 – Flavio Cobolli vola al terzo turno del Roland Garros. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro (testa di serie numero 10 a Parigi) ha battuto nel secondo turno dello Slam Francese il cinese Yibing Wu, numero 92 del ranking, in un match controllato fin dai primi scambi. L’azzurro ha chiuso con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 in due ore e 10 minuti e ora affronterà al prossimo turno uno tra Diaz Acosta e Tien. (Fonte Adnkronos) Foto Italia Team – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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