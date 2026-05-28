Roland Garros 2026 Cobolli domina il match con Wu e vola al terzo turno

Da cdn.ilfaroonline.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tennista italiano, numero 10 del torneo, ha vinto il secondo turno a Parigi contro il cinese Yibing Wu, numero 92 del ranking, in un match che ha controllato fin dai primi scambi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parigi, 28 maggio 2026 – Flavio Cobolli vola al terzo turno del Roland Garros. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro (testa di serie numero 10 a Parigi) ha battuto nel secondo turno dello Slam Francese il cinese Yibing Wu, numero 92 del ranking, in un match controllato fin dai primi scambi. L’azzurro ha chiuso con il punteggio di 6-4 6-4 6-4 in due ore e 10 minuti e ora affronterà al prossimo turno uno tra Diaz Acosta e Tien. (Fonte Adnkronos) Foto Italia Team – Facebook ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ITALIA AL ROLAND GARROS: Sinner domina e gli altri Ecco cosa sta succedendo!

Video ITALIA AL ROLAND GARROS: Sinner domina e gli altri? Ecco cosa sta succedendo!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Cobolli-Wu 1-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: iniziato il match!

Pronostico e quote Flavio Cobolli – Yibing Wu, secondo turno Roland Garros 28-05-2026Il 28 maggio 2026, alle 11:00, sul campo numero 7 del Roland Garros si sfideranno Flavio Cobolli e Yibing Wu nel secondo turno del torneo.

Temi più discussi: Flavio Cobolli, dall'incubo di inizio 2025 alle porte della top 10 ATP: al Roland Garros per la consacrazione · Tennis; Cobolli al 2° turno: battuto Pellegrino nel derby; Cobolli: Sinner dalla stessa parte? Sogno di arrivare in fondo; Cobolli-Pellegrino, 13° derby al Roland Garros.

roland garros roland garros 2026 cobolliRoland Garros diretta, da Cobolli a Sinner e Darderi: oggi 5 italiani in campo, orari e dove vederle in tv e streamingRoland Garros, oggi (giovedì 28 maggio) scenderanno in campo 5 italiani per il secondo turno dello Slam parigino. Il primo sarà Flavio Cobolli, a seguire Jannik Sinner e in ... leggo.it

roland garros roland garros 2026 cobolliLIVE Cobolli-Wu 6-4, 6-4, 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano piazza un 6-4 periodicoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del brillante match di secondo turno di Flavio COBOLLI, che accede senza mai ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web