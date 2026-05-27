Pronostico e quote Flavio Cobolli – Yibing Wu secondo turno Roland Garros 28-05-2026
Il 28 maggio 2026, alle 11:00, sul campo numero 7 del Roland Garros si sfideranno Flavio Cobolli e Yibing Wu nel secondo turno del torneo. La partita è tra i primi incontri della giornata e vedrà i due giocatori affrontarsi per avanzare nel torneo. La sfida si svolgerà in mattinata e le quote e i pronostici sono stati già pubblicati.
Flavio Cobolli e Yibing Wu apriranno il programma sul campo numero 7 alle 11:00 di mattina. L’azzurro ha sconfitto in tre set il connazionale Andrea Pellegrino con il punteggio di 6-4 7-6 (4) 6-3, confermando un pronostico che lo vedeva favorito così come lo vede parimenti favorito contro il cinese classe 1999, diventato famoso circa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Notizie e thread social correlati
Pronostico e quote Arthur Rinderknech – Matteo Berrettini, secondo turno Roland Garros 28-05-2026Matteo Berrettini ha vinto contro Marton Fucsovoics al secondo turno di Roland Garros, anche se ha perso il tie-break del primo set.
Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Stefanos Tsitsipas, secondo turno Roland Garros 28-05-2026Matteo Arnaldi e Stefanos Tsitsipas si sfidano nel secondo turno di Roland Garros il 28 maggio 2026.
Temi più discussi: Pronostici tennis oggi 25/5/2026: quote Roland Garros; Pronostico e quote Flavio Cobolli – Andrea Pellegrino, Roland Garros 25-05-2026; Pronostico Flavio Cobolli - Andrea Pellegrino - ATP Roland Garros; Cobolli Pellegrino, 1T Roland Garros: pronostico e dove vederla 25/05.
Pronostico e quote Flavio Cobolli – Andrea Pellegrino, Roland Garros 25-05-2026 facebook
Pronostico e quote Flavio Cobolli – Andrea Pellegrino, Roland Garros 25-05-2026 ift.tt/EaMKlbD #scommesse #pronostici x.com
Cobolli-Pellegrino, il derby tricolore accende il primo turno di ParigiCobolli-Pellegrino, derby fratricida al primo turno del Roland Garros: l'analisi dei precedenti e le previsioni per il match di lunedì. ilveggente.it
Pronostico Flavio Cobolli-Andrea Pellegrino: analisi e scommesse tennis sul derby azzurro a Roland GarrosPronostico Cobolli-Pellegrino 25 maggio 2026. Analisi, quote, guida tv e scommesse Tennis sul French Open, Roland Garros. betitaliaweb.it