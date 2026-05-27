Pronostico e quote Flavio Cobolli – Yibing Wu secondo turno Roland Garros 28-05-2026

Notizia in breve

Il 28 maggio 2026, alle 11:00, sul campo numero 7 del Roland Garros si sfideranno Flavio Cobolli e Yibing Wu nel secondo turno del torneo. La partita è tra i primi incontri della giornata e vedrà i due giocatori affrontarsi per avanzare nel torneo. La sfida si svolgerà in mattinata e le quote e i pronostici sono stati già pubblicati.