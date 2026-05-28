Al Roland Garros 2026, il match tra Cobolli e Wu è iniziato. Wu si trova avanti 1-2 e ha già ottenuto un punto con un ace. Cobolli ha commesso un errore gratuito con il rovescio, portando il punteggio a 40-0 a favore del suo avversario. La partita è in corso e si può seguire in diretta per aggiornamenti continui.

11:08 Palleggio di riscaldamento cominciato! Cinque minuti e si comincia! 10:57 Non ci sono precedenti sulla terra, mentre c’è quello di Acapulco 2026 (torneo che il romano ha vinto) che finì 7-6, 6-1 per il giocatore nato a Firenze! 10:53 Pochi minuti all’ingresso in campo dei giocatori, ci sono ora 30 gradi, massima di oggi 34!! 10.50 In caso di vittoria al 3° turno ci sarebbe il vincente tra Learner Tien e Facundo Diaz Acosta: non esattamente Sinner e Alcaraz sulla terra battuta!!! Si può giungere in ottavi. 10:45 Cinese che ha sconfitto in modo perentorio Marco Giron all’esordio. Cobolli invece ha avuto la meglio dopo 3 tirati parziali del pugliese Andrea Pellegrino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Wu 1-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: iniziato il match!

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LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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