Roland Garros 2026 anche Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso approdano al secondo turno delle qualificazioni
Nella seconda giornata delle qualificazioni maschili di Roland Garros 2026, si sono svolti diversi incontri. Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso hanno superato il primo turno e si sono qualificati per il secondo, mentre Lorenzo Giustino è stato eliminato dopo il primo match. La competizione prosegue con altri incontri in programma nei prossimi giorni, con l’obiettivo di definire i qualificati per il tabellone principale del torneo.
Nella seconda giornata di incontri dedicata al primo turno delle qualificazioni maschili del Roland Garros 2026 di tennis, altri due azzurri approdano al secondo turno: vincono Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso, mentre viene eliminato Lorenzo Giustino. Francesco Maestrelli, numero 5 del seeding cadetto, rimonta ed elimina il nipponico Rio Noguchi, sconfitto con lo score di 3-6 7-6 (4) 6-2 dopo due ore e 34 minuti, ed affronterà l’iberico Roberto Carballes Baena. Nel primo set l’azzurro è il primo ad operare il break nel quinto game, portandosi sul 3-2, ma poi il giapponese infila quattro giochi consecutivi ed incamera la frazione sul 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
Terence Atmane Vs Francesco Maestrelli LIVE TENNIS ATP Australia Open 2026 Round Of 128
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