Roland Garros 2026 anche Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso approdano al secondo turno delle qualificazioni

Nella seconda giornata delle qualificazioni maschili di Roland Garros 2026, si sono svolti diversi incontri. Francesco Maestrelli e Gianluca Cadenasso hanno superato il primo turno e si sono qualificati per il secondo, mentre Lorenzo Giustino è stato eliminato dopo il primo match. La competizione prosegue con altri incontri in programma nei prossimi giorni, con l’obiettivo di definire i qualificati per il tabellone principale del torneo.

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