Al Roland Garros 2026 di tennis è stato svelato il tabellone di doppio maschile. Tra le coppie partecipanti, l’unica composta da italiani è quella formata dai vincitori di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che partono come quinta testa di serie. Un altro italiano, Bellucci, gioca in coppia con Marozsan.

Sorteggiato il tabellone di doppio maschile del Roland Garros 2026 di tennis: l’unica coppia tutta italiana al via è quella composta dai campioni di Roma, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che anche grazie al trionfo capitolino sono accreditati della quinta testa di serie. La coppia azzurra, inserita nella parte alta del tabellone, affronterà all’esordio gli spagnoli Pablo Carreño Busta e Jaume Munar, mentre al secondo turno potrebbe incrociare gli argentini Francisco Cerúndolo e Mariano Kestelboim. Possibile ottavo di finale contro i transalpini Sadio Doumbia e Fabien Reboul, coppia numero 11 del seeding, che ha eliminato gli azzurri ad Amburgo, mentre ai quarti potrebbe esserci la sfida con i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, accreditati della terza testa di serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, il tabellone di doppio maschile: presenti Bolelli/Vavassori, Bellucci gioca con Marozsan

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