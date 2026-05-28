Il gestore e l’operaio sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’indagine sul rogo in via Sannazaro. Sono in corso perizie tecniche per determinare il punto esatto di innesco delle fiamme e analizzare come si sia diffuso così rapidamente l’incendio. Sono state avviate analisi sul luogo per raccogliere elementi utili a ricostruire le dinamiche dell’incendio e individuare eventuali cause o responsabilità.

? Punti chiave Dove si trovava esattamente il punto zero dell'innesco?. Come hanno fatto le fiamme a propagarsi così velocemente?. Perché i sistemi antincendio non hanno fermato il rogo?. Chi dovrà rispondere delle mancanze nella manutenzione del teatro?.? In Breve Perizie tecniche su palco e sottopalco con supporto dei Vigili del Fuoco di Brescia.. Analisi materiali e sistemi antincendio previste per le prossime due settimane.. Ipotesi errore umano o guasto elettrico per l'innesco del 17 febbraio.. Verifiche su arredi e tessuti per accertare responsabilità nella scelta materiali ignifughi.. La Procura di Napoli ha avviato questa mattina gli accertamenti peritali per ricostruire le dinamiche del rogo che il 17 febbraio scorso ha distrutto il Teatro Sannazaro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo Sannazaro: indagati il gestore e l’operaio, al via le perizie

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