Rogo al Teatro Sannazaro | due indagati per incendio colposo
Lo scorso 17 febbraio un incendio ha causato ingenti danni al teatro Sannazaro. Le indagini hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due persone, sospettate di aver provocato l’incendio in modo colposo. La causa dell’incendio potrebbe essere riconducibile a un focolaio nato vicino al palco o al sottopalco. Sono in corso accertamenti per stabilire con precisione le circostanze che hanno portato alla combustione. Restano da chiarire le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità.
Potrebbe essere partito nei pressi del palco o del sottopalco l'incendio che lo scorso 17 febbraio ha devastato il teatro Sannazaro. Questa l'ipotesi sulla quale lavorano il pm Mario Canale e il procuratore aggiunto Antonio Ricci che conducono l'inchiesta sul rogo, ordinando per il prossimo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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