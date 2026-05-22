Rogo al Teatro Sannazaro | due indagati per incendio colposo

Lo scorso 17 febbraio un incendio ha causato ingenti danni al teatro Sannazaro. Le indagini hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due persone, sospettate di aver provocato l’incendio in modo colposo. La causa dell’incendio potrebbe essere riconducibile a un focolaio nato vicino al palco o al sottopalco. Sono in corso accertamenti per stabilire con precisione le circostanze che hanno portato alla combustione. Restano da chiarire le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità.

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