Rogo Teatro Sannazaro indagato il gestore Salvatore Vanorio | atto dovuto per maxiperizia

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati il gestore del Teatro Sannazaro, Salvatore Vanorio, in relazione al rogo che ha interessato l’edificio a febbraio. L’iscrizione è stata effettuata come atto dovuto per consentire l’incarico di una perizia dettagliata, volta a determinare le cause dell’incendio che ha distrutto lo stabile. La decisione rientra nelle procedure previste per verificare eventuali responsabilità e acquisire elementi utili all’indagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un atto dovuto da parte della Procura di Napoli per permettere la maxiperizia e capire la possibile origine del rogo che ha distrutto il teatro a febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Rogo al Teatro Sannazaro: due indagati per incendio colposoPotrebbe essere partito nei pressi del palco o del sottopalco l'incendio che lo scorso 17 febbraio ha devastato il teatro Sannazaro.

Giacomo Bongiorni ucciso a Massa, indagato per rissa anche il cognato della vittima: «Atto dovuto». Cosa cercano gli inquirentiSvolta improvvisa nelle indagini sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne brutalmente aggredito e ucciso nella notte tra l’11 e il 12 aprile in...

rogo teatro sannazaro rogo teatro sannazaro indagatoRogo Teatro Sannazaro, indagato il gestore Salvatore Vanorio: atto dovuto per maxiperiziaUn atto dovuto da parte della Procura di Napoli per permettere la maxiperizia e capire la possibile origine del rogo che ha distrutto il teatro a febbraio ... fanpage.it

rogo teatro sannazaro rogo teatro sannazaro indagatoNapoli, incendio al Sannazaro. Indagato il gestore: Fu colposoSono due gli indagati per la distruzione del Teatro Sannazaro. A distanza di tre mesi dal rogo che ha cancellato uno dei monumenti della cultura cittadina, c’è una doppia ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web