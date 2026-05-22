Rogo Teatro Sannazaro indagato il gestore Salvatore Vanorio | atto dovuto per maxiperizia

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati il gestore del Teatro Sannazaro, Salvatore Vanorio, in relazione al rogo che ha interessato l’edificio a febbraio. L’iscrizione è stata effettuata come atto dovuto per consentire l’incarico di una perizia dettagliata, volta a determinare le cause dell’incendio che ha distrutto lo stabile. La decisione rientra nelle procedure previste per verificare eventuali responsabilità e acquisire elementi utili all’indagine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui