Rogo Teatro Sannazaro indagato il gestore Salvatore Vanorio | atto dovuto per maxiperizia
La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati il gestore del Teatro Sannazaro, Salvatore Vanorio, in relazione al rogo che ha interessato l’edificio a febbraio. L’iscrizione è stata effettuata come atto dovuto per consentire l’incarico di una perizia dettagliata, volta a determinare le cause dell’incendio che ha distrutto lo stabile. La decisione rientra nelle procedure previste per verificare eventuali responsabilità e acquisire elementi utili all’indagine.
Un atto dovuto da parte della Procura di Napoli per permettere la maxiperizia e capire la possibile origine del rogo che ha distrutto il teatro a febbraio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Rogo al Teatro Sannazaro: due indagati per incendio colposoPotrebbe essere partito nei pressi del palco o del sottopalco l'incendio che lo scorso 17 febbraio ha devastato il teatro Sannazaro.
Giacomo Bongiorni ucciso a Massa, indagato per rissa anche il cognato della vittima: «Atto dovuto». Cosa cercano gli inquirentiSvolta improvvisa nelle indagini sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne brutalmente aggredito e ucciso nella notte tra l’11 e il 12 aprile in...
Rogo Teatro Sannazaro, indagato il gestore Salvatore Vanorio: atto dovuto per maxiperiziaUn atto dovuto da parte della Procura di Napoli per permettere la maxiperizia e capire la possibile origine del rogo che ha distrutto il teatro a febbraio ... fanpage.it
Napoli, incendio al Sannazaro. Indagato il gestore: Fu colposoSono due gli indagati per la distruzione del Teatro Sannazaro. A distanza di tre mesi dal rogo che ha cancellato uno dei monumenti della cultura cittadina, c’è una doppia ... ilmattino.it