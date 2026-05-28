Roger Waters ha diffuso un video di “Comfortably Numb Re-Imagined”, una versione tradotta in arabo del brano dei Pink Floyd. Circa un mese prima, il musicista si era esibito con Mona Miari, cantante palestinese, in un concerto allo SVA Theatre di New York.

Circa un mese fa, Roger Waters si era esibito con Mona Miari, cantante di origine palestinese, durante un evento allo SVA Theatre di New York. In quell’occasione, i due musicisti avevano interpretato un brano chiamato Sumud e, soprattutto, presentato Comfortably Numb Re-Imagined, una rivisitazione del classico dei Pink Floyd. Come recitava un comunicato, il successo della band inglese si è trasformato «in un potente grido di battaglia per porre l’attenzione globale sul genocidio in corso a Gaza. La nuova interpretazione amplifica il messaggio originale del brano, che invita a rifiutare alienazione e apatia». Ora, Waters ha pubblicato anche il video dell’adattamento, diretto da David Barron e co-diretto da Miari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Roger Waters ha pubblicato il video di “Comfortably Numb Re-Imagined”, adattamento in arabo del classico dei Pink Floyd

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Roger Waters & Mona Miari - Comfortably Numb Re-imagined for Palestine

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