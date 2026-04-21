Majano si accende | i Pink Sonic portano il mito dei Pink Floyd
Il 26 luglio alle 21, il Festival di Majano ospiterà i Pink Sonic, una band che proporrà un tributo alla musica dei Pink Floyd. L’evento si terrà sul palco principale della manifestazione e rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo alcuni dei brani più noti del gruppo britannico. La serata prevede l’esibizione della band, con un’attenzione particolare alle canzoni più rappresentative dei Pink Floyd.
Il 26 luglio prossimo, alle ore 21.00, il palco del Festival di Majano ospiterà una serata dedicata alla musica dei Pink Floyd attraverso l’interpretazione dei Pink Sonic. Questo tributo europeo, caratterizzato da un alto livello tecnico e scenografico, si inserisce in un programma estivo molto articolato che vede la partecipazione di numerosi artisti e dj internazionali. La vendita dei biglietti per l’evento musicale inizierà mercoledì 22 aprile alle ore 11.00 tramite il circuito Ticketone. Il progetto artistico guidato da Francesco Pavananda punta a trasmettere l’energia tipica delle esibizioni dal vivo della band britannica originale, distanziandosi dalle interpretazioni puramente discografiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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