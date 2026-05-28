Mille musicisti si preparano a esibirsi insieme all’Allianz Stadium, dove si terrà il concerto di Elio e le Storie Tese. Prima dell’evento, ci sarà un’anteprima a Beinasco, dedicata a testare la sincronizzazione tra i partecipanti. La prova si concentra sulla coordinazione di tutti i musicisti, pronti a esibirsi in un’unica performance. La manifestazione coinvolge un grande numero di persone, che devono suonare in modo coordinato e preciso.

? Domande chiave Chi suonerà insieme a Elio e le Storie Tese all'Allianz Stadium?. Come faranno mille musicisti a suonare in perfetta sincronia?. Dove si può assistere alla jam session esclusiva di giovedì?. Quali classici del rock mondiale canteranno i protagonisti del concerto?.? In Breve Jam session al Circolo Violetta Palla di Beinasco giovedì 28 maggio alle ore 21.. Ingresso anteprima a 10 euro con consumazione inclusa per circa 400 persone.. Ospiti al concerto Allianz Stadium Nitro, Pietro Morello, Elio e le Storie Tese.. Repertorio di 20 brani rock con canzoni dei Metallica, Nirvana e Oasis.. Il Circolo Violetta Palla di Beinasco ospiterà giovedì 28 maggio dalle ore 21 una jam session esclusiva con un gruppo selezionato di musicisti che parteciperanno al grande evento Rockin’1000. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rockin’1000: anteprima a Beinasco prima del maxi concerto a Torino

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