Rockin’1000 Jam arriva per la prima volta a Rimini ospite del RiTMi Club con decine di musicisti

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno, il RiTMi Club ospiterà Rockin’1000 Jam, un evento musicale con decine di musicisti che si esibiranno dal vivo. L’evento mira a promuovere la partecipazione e la condivisione musicale, coinvolgendo un grande numero di artisti in una jam session collettiva. Questa è la prima volta che l’evento si svolge a Rimini, attirando appassionati e musicisti locali. L’ingresso è aperto al pubblico.