Rockin’1000 Jam arriva per la prima volta a Rimini ospite del RiTMi Club con decine di musicisti
Venerdì 5 giugno, il RiTMi Club ospiterà Rockin’1000 Jam, un evento musicale con decine di musicisti che si esibiranno dal vivo. L’evento mira a promuovere la partecipazione e la condivisione musicale, coinvolgendo un grande numero di artisti in una jam session collettiva. Questa è la prima volta che l’evento si svolge a Rimini, attirando appassionati e musicisti locali. L’ingresso è aperto al pubblico.
Venerdì 5 giugno RiTMi Club ospiterà Rockin’1000 Jam, un evento dedicato alla musica dal vivo, alla partecipazione e alla condivisione. Per la prima volta il format Rockin’1000 Jam arriva a Rimini, portando sul palco un’esperienza musicale collettiva capace di unire musicisti, pubblico e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Joe The King | Ethan Hawke, Val Kilmer | DRAMA | Full Movie in English
Notizie e thread social correlati
Il 30 maggio 2026 all'Allianz Stadium di Torino arriva Rockin' 1000 (mille musicisti che suonano insieme) con ospiti Elio e Le Storie TeseIl 30 maggio 2026 all’Allianz Stadium di Torino si terrà una performance di Rockin’ 1000, una formazione composta da mille musicisti che suonano...
I Rockin' 1000 verso il concerto all'Allianz Stadium di Torino: "Grande rock con musicisti da 160 paesi e con gli ospiti Elio e Le Storie Tese"In vista del concerto all’Allianz Stadium di Torino previsto per il 30 maggio 2026, si sono svolti incontri con Fabio Zaffagnini, fondatore e...
Argomenti più discussi: Rockin’1000 Jam arriva a Rimini: debutto al RiTMi Club il 5 giugno; Bellaria, al Teatro Apollo la presentazione degli eventi dell’estate; Verucchio, 13 anni di difesa personale al femminile: il corso torna con numeri da record.