Come usare robot e Intelligenza artificiale nell’insegnamento è realtà Cosa sa fare questo robot? Melania Trump riunisce a Washington 45 Paesi

Negli ultimi tempi, l’uso di robot e intelligenza artificiale nell’ambito dell’istruzione sta diventando una pratica concreta. In diverse occasioni, vengono presentate applicazioni che consentono di integrare queste tecnologie nelle attività educative. Nel frattempo, a Washington, si è tenuto un incontro internazionale a cui ha partecipato una figura pubblica di rilievo, riunendo rappresentanti di 45 Paesi.

Secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca e riportato dall’Associated Press, la First Lady degli Stati Uniti Melania Trump ha promosso l’iniziativa internazionale Fostering the Future Together, una coalizione che punta a diffondere strumenti digitali avanzati, inclusa l’intelligenza artificiale, nei sistemi educativi, affiancando a questa espansione misure per la sicurezza online dei minori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Stupore a Washington, Melania Trump accompagnata da un robot per un evento: “È il mio primo ospite umanoide”Si sono girate tutte verso di lei, ammaliate non soltanto dalla sua presenza ma dal robot che le camminava di fianco. Melania Trump al vertice tech a Washington sfila con il robot umanoide "Numero 3" – Il video(Agenzia Vista) Washington, 25 marzo 2026 La First Lady statunitense, Melania Trump, ha preso parte al vertice globale "Fostering the Future Together... Hai un'idea brillante Peccato... fa schifo! | 25 marzo 2026 Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Melania Trump arriva al vertice su tecnologia e intelligenza artificiale accompagnata da un robot; Vip e robot umanoidi, la sfida di Melania Trump Un incontro alla Casa Bianca promosso dalla First Lady dedicato a educazione e tecnologia con un punto d'arrivo: introdurre gli umanoidi nelle scuole come supporto all’apprendimento Chiara Romanello/Tg1 G; Robot a confronto. Il maggiordomo di Melania e il ninja di Xi (di A. Sarno); Melania Trump porta robot umanoide al vertice della Casa Bianca. Robot a confronto. Il maggiordomo di Melania e il ninja di XiAlla Casa Bianca,la first lady entra in scena con un robot che cammina piano e saluta in undici lingue. A Pechino, poche settimane prima, centinaia di milioni ... huffingtonpost.it Vip e robot umanoidi, la sfida di Melania Trump Un incontro alla Casa Bianca promosso dalla First Lady dedicato a educazione e tecnologia con un punto d'arrivo: introdurre gli umanoidi nelle scuole come supporto all’apprendimento Chiara Romanello/Tg1 G - facebook.com facebook Il futuro cammina accanto a noi. Il senso del robot con Melania Trump alla Casa Bianca x.com