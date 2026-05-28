Romano ha spiegato che i bianconeri non sono riusciti ad acquistare Robertson perché l’esterno aveva già un accordo con un altro club e non era interessato a cambiare squadra. La trattativa non è mai decollata a causa di questa situazione e delle preferenze del giocatore. La Juventus ha quindi deciso di non proseguire nelle trattative, lasciando perdere l’acquisto.

David tra poche luci e tante ombre, i numeri testimoniano il flop di mercato e potrebbe lasciare la Juventus dopo una sola stagione Bremer all’Inter? La verità dietro l’indiscrezione di mercato e il retroscena sulla trattativa saltata con i nerazzurri Salah Juve difficile ma non impossibile: Spalletti in pressing, l’egiziano deciderà dopo il Mondiale. Lo scenario Mateta show anche in Conference: decide la finalissima di Lipsia e si prepara al grande salto. I numeri di una stagione incredibile Mbangula subito protagonista in Bundesliga: è un rimpianto per la Juve? I numeri evidenziano questo aspetto Savona ritorna in Serie A? Per l’ex Juve possibile incastro con Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Robertson Juve, Romano svela: «Ecco perché i bianconeri non sono riusciti a prenderlo»

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