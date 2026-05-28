Robertson Juve Romano svela | Ecco perché i bianconeri non sono riusciti a prenderlo

Da juventusnews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Romano ha spiegato che i bianconeri non sono riusciti ad acquistare Robertson perché l’esterno aveva già un accordo con un altro club e non era interessato a cambiare squadra. La trattativa non è mai decollata a causa di questa situazione e delle preferenze del giocatore. La Juventus ha quindi deciso di non proseguire nelle trattative, lasciando perdere l’acquisto.

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