Alaba Juve | è sfida col Milan per prenderlo a zero! Ma i bianconeri restano cauti per un motivo

Da juventusnews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul fronte mercato, si parla di un possibile arrivo di un calciatore di nazionalità austriaca a parametro zero. La Juventus avrebbe messo nel mirino questo giocatore, ma la società mantiene un atteggiamento prudente. Contestualmente, anche il Milan è interessato allo stesso atleta, rendendo la trattativa più complessa. La situazione attuale vede le due squadre attente a non farsi trovare impreparate, senza però aver ancora raggiunto un accordo definitivo.

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