Sul fronte mercato, si parla di un possibile arrivo di un calciatore di nazionalità austriaca a parametro zero. La Juventus avrebbe messo nel mirino questo giocatore, ma la società mantiene un atteggiamento prudente. Contestualmente, anche il Milan è interessato allo stesso atleta, rendendo la trattativa più complessa. La situazione attuale vede le due squadre attente a non farsi trovare impreparate, senza però aver ancora raggiunto un accordo definitivo.

Alisson alla Juve si complica? Ecco le richieste economiche del portiere. E spunta. l’Inter Pisilli ha stregato Spalletti: il motivo per cui il tecnico della Juve è rimasto ‘colpito’ dal centrocampista della Roma Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.Sarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficiale Rosucci: «Coppa Italia? Qui alla Juve si gioca per vincere, per noi e per i tifosi» – VIDEO Settore giovanile...🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alaba Juve: è sfida col Milan per prenderlo a zero! Ma i bianconeri restano cauti per un motivo

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