Roberto Toigo rieletto segretario della Uil Veneto Gargano a Venezia
Roberto Toigo è stato rieletto all’unanimità come segretario generale della Uil Veneto. È un operaio di 54 anni del Gruppo Electrolux Zanussi, con precedenti ruoli come segretario della Uilm di Belluno e segretario organizzativo nazionale della Uilm. È tornato in Veneto nel 2020. La nomina è avvenuta durante un’assemblea regionale. La riunione si è svolta a Venezia.
Roberto Toigo è stato rieletto all’unanimità segretario generale della Uil Veneto. Feltrino, 54 anni, operaio del Gruppo Electrolux Zanussi, è stato in passato segretario della Uilm di Belluno e segretario organizzativo nazionale della Uilm, prima di tornare in Veneto nel 2020. In questo arco di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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