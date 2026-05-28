Roberto Toigo rieletto segretario della Uil Veneto Gargano a Venezia

Notizia in breve

Roberto Toigo è stato rieletto all’unanimità come segretario generale della Uil Veneto. È un operaio di 54 anni del Gruppo Electrolux Zanussi, con precedenti ruoli come segretario della Uilm di Belluno e segretario organizzativo nazionale della Uilm. È tornato in Veneto nel 2020. La nomina è avvenuta durante un’assemblea regionale. La riunione si è svolta a Venezia.