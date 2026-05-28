Roberto Toigo rieletto segretario della Uil Veneto Gargano a Venezia

Da veneziatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Roberto Toigo è stato rieletto all’unanimità come segretario generale della Uil Veneto. È un operaio di 54 anni del Gruppo Electrolux Zanussi, con precedenti ruoli come segretario della Uilm di Belluno e segretario organizzativo nazionale della Uilm. È tornato in Veneto nel 2020. La nomina è avvenuta durante un’assemblea regionale. La riunione si è svolta a Venezia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roberto Toigo è stato rieletto all’unanimità segretario generale della Uil Veneto. Feltrino, 54 anni, operaio del Gruppo Electrolux Zanussi, è stato in passato segretario della Uilm di Belluno e segretario organizzativo nazionale della Uilm, prima di tornare in Veneto nel 2020. In questo arco di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Congresso Uil Scuola 2026, Giuseppe D’Aprile rieletto segretario generale per i prossimi 4 anniAl Congresso nazionale della UIL Scuola tenuto al Palacongressi di Riccione, Giuseppe D’Aprile è stato rieletto Segretario generale...

Metalmeccanici, Giuseppe Caramanna rieletto segretario della UilmGiuseppe Caramanna è stato rieletto segretario della Uilm, l’Unione Italiana dei Lavoratori Metalmeccanici.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web