Metalmeccanici Giuseppe Caramanna rieletto segretario della Uilm

Giuseppe Caramanna è stato rieletto segretario della Uilm, l’Unione Italiana dei Lavoratori Metalmeccanici. Durante il suo discorso ha affermato che il successo dipende dalla collaborazione di tutti i lavoratori e ha sottolineato l’importanza di puntare a sviluppo, occupazione e nuove opportunità nel settore metalmeccanico. La riconferma di Caramanna avviene in un momento di attenzione crescente sulla rappresentanza sindacale nel settore.

Delegate e delegati al congresso hanno anche votato la Segreteria territoriale che collaborerà con Caramanna ed è composta da Salvo Pappalardo, Giacomo Condorelli, Bruno Marano, Davide Boemi, Enzo La Delfa. Tesoriere, Antonio Vergata. "Solo se lavoriamo tutti insieme possiamo davvero cambiare le cose. Perché il nostro obiettivo deve essere uno solo: creare sviluppo, creare lavoro, creare opportunità." È un passaggio della relazione di Giuseppe Caramanna, rieletto oggi segretario della Uilm di Catania. In un albergo cittadino, delegate e delegati al congresso dell'organizzazione di categoria hanno anche votato la Segreteria territoriale che collaborerà con Caramanna ed è composta da Salvo Pappalardo, Giacomo Condorelli, Bruno Marano, Davide Boemi, Enzo La Delfa.