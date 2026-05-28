Roberto Fico e Luigi Di Maio si sono incontrati a Napoli, presso la buvette del Circolo dell'Unione. Entrambi sono considerati tra i fondatori del Movimento 5 Stelle. L'incontro, descritto come un momento di saluto, è avvenuto dopo un lungo periodo senza incontri pubblici tra i due. Nessun dettaglio sulle discussioni o sui temi affrontati è stato reso noto.

Chi non muore si rivede. Ed eccoli lì, Roberto Fico e Luigi Di Maio, stretti in un calorosoabbraccioche celebra un’amicizia ancora viva e sentita. I due si sono incontrati dopo tanto tempo aNapoli, alla buvette del Circolo dell’Unione, dove è in corso un convegno promosso da Luigi Balestra, presidente dell’osservatorio economico e sociale“Riparte l’Italia“. “Sì, ci siamo salutati,era da un po’ che non lo vedevo“, ha detto Fico intercettato dai giornalisti presenti sul posto. Il rapporto tra Fico e Di Maio ha origini lontane. Campani entrambi, hanno mosso i primi passi nelMovimento 5 Stelleall’epoca dei primi meet up di Beppe Grillo. Poi l’affermazione a Roma come deputati e la rapida ascesa: il primo che divienepresidente della Camerae il secondo che veste i panni diministro e vicepremier nei due governi Conte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roberto Fico e Luigi Di Maio si incontrano a Napoli: ‘Bello rivedersi dopo tanto tempo’

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