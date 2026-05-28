Luigi Di Maio e Roberto Fico i due pionieri del M5S grillino si sono rivisti a Napoli dopo anni

Luigi Di Maio e Roberto Fico si sono incontrati a Napoli dopo diversi anni. Fico, attualmente presidente della Regione Campania, e Di Maio, rappresentante dell'Unione Europea nel Golfo Persico, si sono stretti la mano e si sono abbracciati alla buvette del Circolo dell'Unione. L'incontro è avvenuto in un momento in cui entrambi ricoprono ruoli pubblici di rilievo, ma non ci sono dichiarazioni ufficiali sulle ragioni o sui contenuti della riunione.

Fico è ora presidente della Regione Campania, Di Maio è rappresentante UE nel Golfo Persico: si sono abbracciati alla buvette del Circolo dell'Unione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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