Rivoluzione urbanistica | il depaving entra nel Puc si parte da Cornigliano

Notizia in breve

Genova ha inserito nel Piano urbano del territorio la prima fase del progetto di depavimentazione, iniziando da Cornigliano. L’obiettivo è ridurre le superfici asfaltate per favorire la rinaturalizzazione del suolo. La città si propone come punto di riferimento europeo per questa strategia di riqualificazione urbana. La decisione è stata ufficializzata con l’inserimento nel piano, segnando un passo concreto verso la trasformazione delle aree interessate.