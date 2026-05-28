Rivoluzione urbanistica | il depaving entra nel Puc si parte da Cornigliano
Genova ha inserito nel Piano urbano del territorio la prima fase del progetto di depavimentazione, iniziando da Cornigliano. L’obiettivo è ridurre le superfici asfaltate per favorire la rinaturalizzazione del suolo. La città si propone come punto di riferimento europeo per questa strategia di riqualificazione urbana. La decisione è stata ufficializzata con l’inserimento nel piano, segnando un passo concreto verso la trasformazione delle aree interessate.
Genova si candida a diventare punto di riferimento europeo per il “depaving”, ovvero la depavimentazione e rinaturalizzazione del suolo. L'amministrazione ha inserito ufficialmente questa pratica nel Piano urbanistico comunale: per la sindaca Silvia Salis si tratta di una “scelta storica”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie e thread social correlati
Inchieste sull’urbanistica. Il Comune non si costituisce parte civile nel processoIl Comune ha deciso di non costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario riguardante un immobile di piazza Aspromonte.
Bretella di Amalfi: adottata la variante urbanistica al PUC, intervento finanziato con 95 milioni di euroÈ stato adottato il nuovo piano urbanistico comunale relativo alla Bretella di Amalfi, parte della variante alla strada statale 163 tra Amalfi e...
Depaving: la prima città italiana che rimuove l’asfalto per combattere il cambiamento climaticoGenova prima in Italia: il depaving entra nel Piano Urbanistico. Meno asfalto, più verde per combattere caldo e allagamenti. Scopri come funziona. rds.it
Depaving: come la depavimentazione ridisegna la città resiliente27/11/2025 - Il depaving, o depavimentazione, si sta affermando come una delle strategie più interessanti per la progettazione urbana resiliente. Nasce dall’esigenza di dare una risposta concreta a ... edilportale.com