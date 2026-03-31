Bretella di Amalfi | adottata la variante urbanistica al PUC intervento finanziato con 95 milioni di euro

È stato adottato il nuovo piano urbanistico comunale relativo alla Bretella di Amalfi, parte della variante alla strada statale 163 tra Amalfi e Atrani. L’intervento, che prevede la realizzazione del primo stralcio della nuova viabilità, è stato finanziato con 95 milioni di euro. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, ha avviato ufficialmente l’iter progettuale dell’opera.

Passo avanti dell’iter progettuale finalizzato alla realizzazione del primo stralcio della “Variante di Amalfi-Atrani alla SS 163” (bretella stradale di Amalfi) per il quale l’amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano ha ottenuto un finanziamento di 95 milioni di euro. Il Consiglio comunale, nella seduta pomeridiana di ieri, ha proceduto a maggioranza all’adozione della variante per la modifica del PUC, e alla conseguente dichiarazione di pubblica utilità, che prevede l’inserimento nello strumento urbanistico comunale del nuovo tracciato, ubicato unicamente nel territorio di Amalfi e che collega la SS 163 da Pastena a Valle dei Mulini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Nuovo centro commerciale nell’area di vicolo Macello Vecchio: adottata la variante al piano di recuperoSi apre quindi lo spazio per presentare le osservazioni al progetto di riqualificazione. Alghero rinnova la salute con un centro di radiologia avanzata finanziato con 4 milioni di euroAlghero ha inaugurato oggi, 3 febbraio 2026, una nuova struttura di radiologia all’avanguardia all’interno dell’Ospedale Civile, frutto di un...