Rivoluzione tecnologica al San Giovanni di Dio | 7 milioni per chirurgia robotica e radioterapia stop ai viaggi della speranza
Quattro milioni di euro per la Radioterapia oncologica, ossia l'acquisto di un secondo acceleratore lineare e per la realizzazione del relativo bunker. E un investimento da 3.227.000 euro per l'acquisizione di un avanzato sistema di chirurgia robotica mininvasiva. L’azienda sanitaria provinciale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Les secrets de la Bibliothèque des Rois de France
Sullo stesso argomento
Human Driven AI Summit: a Pompei l’intelligenza umana torna al centro della rivoluzione tecnologicaL’accelerazione esponenziale innescata dall’intelligenza artificiale impatta sui comportamenti umani ridisegnando i confini dell’economia, del...
La Clinica San Martino di Malgrate entra nell'era della chirurgia robotica: arriva il sistema Da Vinci XiLa struttura privata di Malgrate adotta la piattaforma robot-assistita più diffusa al mondo per gli interventi di urologia, ginecologia e chirurgia...
Crescere tra algoritmi e IA: a San Giovanni in Marignano un incontro con la sociologa Giovanna Mascheroni Alexa, TikTok, ChatGPT: i media digitali non sono più solo strumenti, ma parte integrante dell’ambiente in cui crescono i bambini e gli adolescenti di o - Facebook facebook
AL TECHNOLOGY SNC DI ROMANO LEONARDO - Results on X | Live Posts & Updates x.com
San Giovanni ospita Antonella Viola per un incontro su La rivoluzione della curaNell’ambito delle iniziative per Bright Night a San Giovanni Valdarno, venerdì 26 settembre alle 18 nella Pieve di San Giovanni Battista, arriverà l’immunologa e divulgatrice scientifica Antonella ... lanazione.it