Rivoluzione tecnologica al San Giovanni di Dio | 7 milioni per chirurgia robotica e radioterapia stop ai viaggi della speranza

Da agrigentonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro milioni di euro per la Radioterapia oncologica, ossia l'acquisto di un secondo acceleratore lineare e per la realizzazione del relativo bunker. E un investimento da 3.227.000 euro per l'acquisizione di un avanzato sistema di chirurgia robotica mininvasiva. L’azienda sanitaria provinciale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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