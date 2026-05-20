Interventi mai fatti prima | nell' ospedale in Brianza la rivoluzione della chirurgia grazie al nuovo robot

In un ospedale della Brianza è stato introdotto un nuovo robot utilizzato per interventi chirurgici mai eseguiti prima. Il dispositivo impiega un braccio robotico che consente di eseguire operazioni che fino a ora non erano state realizzate in quella struttura. Questa innovazione apre nuove prospettive di cura e amplia le possibilità di trattamento per un numero crescente di pazienti. La presenza del robot segna un passo avanti nella tecnologia chirurgica adottata dall’ospedale.

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