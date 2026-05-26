Il Milan sta valutando il nome del suo prossimo allenatore, con una preferenza attuale per Andoni Iraola. La candidatura di Xavi, invece, risulta più complessa e meno avanzata. La squadra si trova senza un allenatore in carica e con una dirigenza in fase di ristrutturazione, dopo le recenti dimissioni di alcuni dirigenti e l’esonero dell’ultimo tecnico. La decisione finale è ancora in fase di definizione.

Il Milan riparte da Zlatan Ibrahimovic. Dopo il clamoroso repulisti deciso da RedBird, con l’esonero di Massimiliano Allegri e l’uscita di scena di Tare, Furlani e Moncada, il club rossonero si trova senza una struttura dirigenziale e con un nuovo progetto tecnico tutto da costruire. In questo scenario, il peso delle decisioni sembra essere finito soprattutto nelle mani dell’ex attaccante svedese, uomo di fiducia di Gerry Cardinale e figura centrale nella ricostruzione del club. Ibrahimovic, pur non essendo formalmente un dirigente del Milan, è considerato un partner strategico di RedBird e partecipa alle scelte più importanti. La questione prioritaria riguarda naturalmente la scelta del direttore sportivo e del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milan, il futuro allenatore passa da Ibrahimovic: in pole c’è Andoni Iraola, più complessa la pista Xavi

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MILAN CACCIA ALLEGRI ESONERATO! IBRA E TARE STESSA FINE!

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Lo faccio io il nome per il nuovo allenatore del #Milan, visto che ne capisco di più di tutta l’attuale dirigenza (ma non perché sono Dio, lo potrebbero dire in tantissimi qui su Twitter). ANDONI IRAOLA. Spero che questo messaggio sia letto da un futuro dirigente. x.com

L'AC Milan ha contattato i rappresentanti di Andoni Iraola per diventare il loro allenatore la prossima stagione. reddit

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