Milan il futuro allenatore passa da Ibrahimovic | in pole c’è Andoni Iraola più complessa la pista Xavi

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta valutando il nome del suo prossimo allenatore, con una preferenza attuale per Andoni Iraola. La candidatura di Xavi, invece, risulta più complessa e meno avanzata. La squadra si trova senza un allenatore in carica e con una dirigenza in fase di ristrutturazione, dopo le recenti dimissioni di alcuni dirigenti e l’esonero dell’ultimo tecnico. La decisione finale è ancora in fase di definizione.

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Il Milan riparte da Zlatan Ibrahimovic. Dopo il clamoroso repulisti deciso da RedBird, con l’esonero di Massimiliano Allegri e l’uscita di scena di Tare, Furlani e Moncada, il club rossonero si trova senza una struttura dirigenziale e con un nuovo progetto tecnico tutto da costruire. In questo scenario, il peso delle decisioni sembra essere finito soprattutto nelle mani dell’ex attaccante svedese, uomo di fiducia di Gerry Cardinale e figura centrale nella ricostruzione del club. Ibrahimovic, pur non essendo formalmente un dirigente del Milan, è considerato un partner strategico di RedBird e partecipa alle scelte più importanti. La questione prioritaria riguarda naturalmente la scelta del direttore sportivo e del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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