Dopo un finale di stagione molto teso, il mercato si concentra sui cambi di allenatori in Serie A. Diverse panchine sono in discussione, con alcuni tecnici pronti a lasciare mentre altri sono stati confermati. La situazione si sta definendo in vista della prossima stagione, con le società che valutano attentamente le scelte da fare. Non sono ancora stati annunciati ufficialmente i nomi dei tecnici coinvolti.

Dopo un tesissimo finale di stagione in Serie A, il mercato si accende soprattutto per gli allenatori. Negli ultimi giorni il Milan ha esonerato Massimiliano Allegri, che malgrado le ottime speranze di inizio campionato, ha fallito nella missione di arrivare in Champions League qualificandosi quinto. Il Napoli saluta Antonio Conte e la Lazio accoglie Gattuso e saluta Sarri che, invece, si dirige a Bergamo a guidare la panchina dell’Atalanta. Chivu, Spalletti e Gasperini promossi. Christian Chivu, con le sue 36 presenze in panchina, ha convinto l’Inter con il suo straordinario lavoro che ha portato la squadra a vincere il doblete. Contratto rinnovato fino al 2028 per l’allenatore rumeno che oltre a portare grandi risoltati ha ottenuto grande rispetto e orgoglio dai suoi ragazzi e dall’Italia intera. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Rivoluzione allenatori in Serie A: chi parte e chi resta

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