Part time i docenti hanno l’obbligo di partecipare a tutti gli incontri collegiali?

I docenti con contratto part time sono tenuti a partecipare a tutti gli incontri collegiali, come stabilito dalle normative scolastiche. Durante l’anno scolastico, devono svolgere le attività previste dal loro contratto, che sono le stesse di quelle richieste ai colleghi con orario a tempo pieno. Questa regola riguarda l’impegno complessivo richiesto, senza differenze tra le due tipologie di contratto.

I docenti in part time hanno gli stessi obblighi dei colleghi con orario pieno: pertanto, durante l’anno scolastico devono svolgere le attività funzionali previste dal contratto. A confermarlo interviene un’ordinanza della Corte di Cassazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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