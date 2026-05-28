Ritorno alla gloria | la Fiorentina batte il Parma 2-1 ed è Campione d’Italia Primavera

Notizia in breve

La Fiorentina Primavera ha vinto la finale contro il Parma con un risultato di 2-1, conquistando così il quarto scudetto della sua storia. La partita si è decisa nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. La vittoria permette alla squadra di tornare a essere campione d’Italia a livello giovanile. La gara si è svolta a Firenze, con la formazione viola che ha ottenuto il risultato decisivo nel secondo tempo.