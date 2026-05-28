Ritorno alla gloria | la Fiorentina batte il Parma 2-1 ed è Campione d’Italia Primavera
La Fiorentina Primavera ha vinto la finale contro il Parma con un risultato di 2-1, conquistando così il quarto scudetto della sua storia. La partita si è decisa nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. La vittoria permette alla squadra di tornare a essere campione d’Italia a livello giovanile. La gara si è svolta a Firenze, con la formazione viola che ha ottenuto il risultato decisivo nel secondo tempo.
FIRENZE – La Fiorentina torna sul tetto d’Italia a livello giovanile. Al termine di una finale combattuta e decisa nella ripresa, la formazione viola supera il Parma per 2-1 e conquista il quarto scudetto Primavera della sua storia. Un trionfo atteso da oltre quarant’anni: l’ultimo tricolore di categoria risaliva infatti al 1983, un lungo digiuno finalmente interrotto dopo aver collezionato ben cinque sconfitte consecutive negli atti conclusivi della competizione. La prima frazione di gioco si sviluppa all’insegna di un sostanziale equilibrio. La compagine toscana prende in mano le redini del possesso palla nelle fasi iniziali, ma il Parma si dimostra ben organizzato, respingendo ogni timore reverenziale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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