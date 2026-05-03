Nella giornata di calcio, l’Inter ha vinto 2-0 contro il Parma, conquistando ufficialmente il titolo di campione d’Italia per la stagione 2025-2026. La vittoria consente alla squadra di Christian Chivu di aggiudicarsi il ventunesimo scudetto nella sua storia. Nel frattempo, la Juventus ha ottenuto un risultato negativo e il Milan ha incontrato difficoltà nelle proprie partite.

E’ la notte dell’Inter. Rispettando i favori del pronostico, la squadra di Christian Chivu ha battuto 2-0 il Parma, conquistando matematicamente il ventunesimo scudetto della sua storia e vincendo dunque la Serie A 2025-2026 di calcio. Tifosi in delirio a San Siro, preludio di una notte in cui le celebrazioni continueranno per tutta la città. Partita davvero mai in discussione quella dei nerazzurri, i quali hanno messo a referto due reti per tempo. Il primo guizzo è arrivato recupero della prima ripresa grazie al sigillo di Marcus Thuram. Poi, a dieci minuti dal triplice fischio, a siglare la rete della sicurezza ci ha pensato Henrikh Mkhitaryan.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, l’Inter batte il Parma ed è Campione d’Italia! Frena la Juve, male il Milan

Notizie correlate

Leggi anche: L'Inter batte il Parma ed è campione d'Italia: scudetto numero 21

Serie A, Pasquetta decisiva: corsa scudetto e Champions riaperte. Il Como frena, la Juve lo incalza. Il Napoli batte il Milan e rincorre l’InterLa Serie A entra in una giornata chiave, con la Pasquetta che mette in palio punti pesanti sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Inter, festa scudetto rimandata: quando può arrivare il tricolore numero 21? Le date; Quando l'Inter può vincere lo Scudetto: tutte le ipotesi e le combinazioni dopo il pareggio contro il Torino; Inter, lo scudetto può arrivare prima di giocare con il Parma: tutte le combinazioni.

L'Inter batte 2-0 il Parma e vince il suo 21/o scudettoL'Inter batte 2-0 il Parma con gol di Thuram al 46' del primo tempo e Mkhitaryan al 35' del secondo, e vince il suo ventunesimo scudetto, con tre giornate di anticipo sulla fine del campionato. I ... ansa.it

L’Inter batte il Parma e vince il 21esimo scudetto: festa al Meazza e per le vie della cittàThuram e Mkhitaryan firmano il 2-0 che porta la squadra di Chivu a +12 sul Napoli quando mancano 3 giornate alla fine del campionato ... unionesarda.it

SONO LE 22:39 DEL 3 MAGGIO 2026: L’INTER VINCE IL SUO 21° SCUDETTO! #INTER #SCUDETTO #SERIEA #CALCIO #CAMPIONIDITALIA - facebook.com facebook