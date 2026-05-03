L' Inter batte il Parma ed è campione d' Italia | scudetto numero 21

L'Inter ha conquistato il titolo di campione d'Italia dopo aver battuto il Parma 2-0, con tre giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. La vittoria ha garantito ai nerazzurri il loro 21° scudetto nella storia della società. La partita si è svolta a Milano, e il risultato ha definito ufficialmente la vittoria del campionato per la squadra guidata dall'allenatore.

I nerazzurri vincono 2-0 e chiudono i giochi con tre giornate d'anticipo. MILANO - L'Inter batte 2-0 il Parma ed è campione d'Italia per la ventunesima volta nella sua storia. Dopo 39 anni, i nerazzurri tornano a festeggiare il tricolore in casa. I gol che permettono ai ragazzi di Chivu di tagliare il traguardo con tre giornate d'anticipo portano la firme di Thuram e Mkhitaryan. A San Siro, un buon Parma non può nulla contro l'entusiasmo e la fame dell'Inter, vogliosa di capitalizzare il primo match point. Ci mettono un tempo i padroni di casa a scardinare l'organizzato blocco basso del Parma. Ancora una volta, i nerazzurri sbloccano il risultato sul tramonto della prima frazione, grazie alla rete di Thuram, rifiorito con l'arrivo della primavera dopo le difficoltà dell'inverno.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L'Inter batte il Parma ed è campione d'Italia: scudetto numero 21 Notizie correlate L’Inter può diventare campione d’Italia a Torino: tutte le combinazioni per lo Scudetto numero 21L'Inter può vincere lo Scudetto numero 21 della sua storia già nella prossima giornata a Torino con la giusta combinazione. Inter-Parma, Chivu a caccia della vittoria che vale lo scudetto numero 21: il pronosticoNella 35ª giornata del campionato di serie A si potrebbe concludere la corsa al titolo: ai nerazzurri basterebbe una vittoria contro i ducali per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Quando l'Inter può vincere lo Scudetto: tutte le ipotesi e le combinazioni dopo il pareggio contro il Torino; Inter, festa scudetto rimandata: quando può arrivare il tricolore numero 21? Le date; L’Inter può diventare campione d'Italia a Torino: tutte le combinazioni per lo Scudetto numero 21; Inter campione d'Italia contro il Torino? Cosa serve ai nerazzurri per vincere lo Scudetto nel prossimo turno di campionato. L'Inter batte 2-0 il Parma e vince il suo 21/o scudettoL'Inter batte 2-0 il Parma con gol di Thuram al 46' del primo tempo e Mkhitaryan al 35' del secondo, e vince il suo ventunesimo scudetto, con tre giornate di anticipo sulla fine del campionato. (ANSA) ... ansa.it L’Inter batte il Parma e vince il 21esimo scudetto: festa al Meazza e per le vie della cittàThuram e Mkhitaryan firmano il 2-0 che porta la squadra di Chivu a +12 sul Napoli quando mancano 3 giornate alla fine del campionato ... unionesarda.it la Repubblica. . L’Inter è campione d’Italia: batte 2-0 il Parma e conquista il suo 21esimo scudetto. Decidono i gol di Thuram, nel finale del primo tempo, e Mkhitaryan all’80’. #rep - facebook.com facebook Grande vittoria del Bologna Primavera che batte l’Inter a Milano 2-1 ( #Toroc e #Castaldo). Ora manca 1 punto dall’aritmetica qualificazione ai playoff, a 2 giornate dal termine. Da quando esiste il #Primavera1 con questo formato (2017-18) il #Bologna non è x.com