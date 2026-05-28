Rita Petruccioli ha dichiarato che il fumetto può offrire molto di più di quanto si immagini. Ha suggerito Medea come esempio di fumetto da consigliare ai giovani studenti, specialmente a quelli che si mostrano restii ad avvicinarsi al mito classico. La sua opinione si basa sulla capacità del fumetto di rendere accessibili e coinvolgenti temi complessi, come quelli del mito, attraverso un linguaggio visivo e narrativo più immediato.

Se dovessi scegliere una top fumetto 20252026 da consigliare a studenti in erba, lontani e restii ad approcciarsi al mito classico, tra questi figurerebbe Medea di Petruccioli senza ombra di dubbio. Nel rileggere il mito della donna più odiata, una strega, un demonio, l’autrice trasforma il villain in protagonista, attualizzandola e restituendoci uno specchio del presente. La sua graphic novel pubblicata da BAO Publishing (di cui abbiamo parlato anche qui in un’analisi attenta), attraverso violenza, potere, marginalizzazione, offre ai lettori un’opera stratificata, politica e profondamente contemporanea, in grado di dialogare con noi attraverso immagini, colore, silenzi calibrati e simbolismi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Rita Petruccioli si racconta: “il fumetto può fare molto più di quello che gli stiamo chiedendo”

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