Le avventure di un Don Chisciotte contemporaneo – un trentenne di oggi, come l’artista – che si muove in modo buffo, a volte goffo, nel mondo. La storia di un «inadeguato», che riesce a tirare fuori ciò che sente e a farci stare bene. Una tragicommedia in musica che gioca con i contrasti: la canzone più divertente è Funerale e l’ultima traccia, con un’atmosfera disco, s’intitola Insuccesso. Notevole anche, oltre alla sanremese Prima o poi e a Genitore 3, Amarsi nel disordine: è possibile vivere una relazione «normale», passare il sabato sera sul divano a guardare la televisione, nutrirsi della quotidianità. E Buona la prima, un pezzone, che spicca nella narrazione del disco.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michele Bravi: «Ho voluto fare un disco con canzoni felici anche se non è quello che gli altri si aspettano da me. La musica non è solo numeri, si può gioire anche senza essere i primi»

Michele Bravi recita la sua canzone di Sanremo 2026 in stile Carmen Di Pietro #perte

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