Risultato elettorale l' analisi di Bonforte | È figlio anche delle mancate risposte ai bisogni della collettività

Il risultato delle ultime elezioni amministrative nel Comune di Reggio Calabria mostra una vittoria netta per una lista di centrosinistra. La candidata ha ottenuto oltre il 50% dei voti, superando di gran lunga gli sfidanti. La partecipazione alle urne si è attestata al 55%, con circa 80.000 cittadini che si sono recati alle urne. Tra i principali motivi di questa vittoria si citano la mancanza di risposte ai bisogni della collettività.

"Il risultato elettorale delle ultime amministrative del Comune di Reggio Calabria non può che essere letto come una sonora sconfitta per il PartitoDemocratico e per l’intera coalizione di centrosinistra.Lo affermo assumendomi fino in fondo la responsabilità politica che il mio ruolo impone. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Circoscrizioni, Chiarolla: "Daremo risposte concrete ai bisogni quotidiani dei cittadini”Per la V circoscrizione di Reggio Centro-Sud, che include i quartieri Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre e San Giorgio-Modena-San Sperato, il...

Città del Ragazzo, insorgono le associazioni: "Mancate risposte ai chiarimenti su progetti e servizi"A Città del Ragazzo le associazioni chiedono chiarimenti su progetti e servizi, denunciando mancanza di risposte.

Temi più discussi: Il risultato delle Elezioni Comunali di Venezia: l'analisi del politologo Paolo Feltrin; Elezioni, l'analisi del voto: il centrodestra difende Venezia e Simone Venturini diventa il nuovo sindaco; Amministrative 2026, Vassallo sul risultato di Vannacci: Non è un test attendibile; I risultati delle elezioni comunali, in due grafici e una mappa.

A Venezia la sinistra ha fatto una campagna elettorale parlando ai bengalesi per la costruzione della moschea e pensando che la polemica radical chic sul teatro La Fenice spostasse voti e ha dimenticato il popolo. Il risultato si è visto. x.com

Comunali Cinquefrondi, l’analisi del voto. Rinascita vola, quasi settuplicata la lista RisveglioIl risultato elettorale-monstre di Rinascita per Cinquefrondi, che con 3097 voti ottenuti ha quasi settuplicato la lista Risveglio ferma a quota 459, ... inquietonotizie.it

De Luca riconquista Salerno: analisi del risultato e delle mosse politicheVincenzo De Luca ha conquistato il quinto mandato a Salerno con una vittoria netta: ecco come si sono sviluppate le dinamiche elettorali e i programmi annunciati ... notizie.it