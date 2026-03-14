Città del Ragazzo insorgono le associazioni | Mancate risposte ai chiarimenti su progetti e servizi

A Città del Ragazzo le associazioni chiedono chiarimenti su progetti e servizi, denunciando mancanza di risposte. La discussione sulla riqualificazione del quartiere continua a essere al centro dell’attenzione, con l’interrogazione di ieri all’Ars da parte di Ismaele La Vardera che ha sollevato dubbi sui tempi e sui fondi. Oggi è intervenuto il deputato di Sud Chiama Nord Giuseppe Lombardo, fornendo una risposta ufficiale.

Le quattro sigle attive nel Sociale hanno annunciato una conferenza stampa dopo l'intervento del deputato all'Ars Ismaele La Vardera Resta rovente il clima intorno alla riqualificazione della Città del Ragazzo. Ieri l'interrogazione all'Ars di Ismaele La Vardera su tempi e fondi legati al progetto, oggi la risposta del deputato di Sud Chiama Nord Giuseppe Lombardo. E intanto, oltre le polemiche politiche, quattro associazioni annunciano una conferenza stampa per mettere a fuoco la problematica. In campo scendono Nati Per La Vita (presidente Salvatore Potenzone), Il Volo (presidente Claudio Cardile), Una Vita In Out (presidente Domizia Arrigo) e Bambini Speciali (presidente Marco Bonanno, in qualità di Responsabile Provinciale per l’autismo di Cittadinanza Attiva). 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Opere a Bagnoli, i punti oscuri e le mancate risposte nella relazione ManfrediTempo di lettura: 6 minutidi Benedetto De Vivo Qualche sera fa mi hanno trasmesso l’intervento del Sindaco Manfredi in Consiglio Comunale a Bagnoli. Fondi per i Giochi: 144 milioni allocati per il biennio 2025-2026, chiarimenti su spesa e progetti a Milano-CortinaSono state ufficializzate le risorse destinate alla sicurezza e all’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026: 144 milioni di...