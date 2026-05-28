Ristorazione commercio e costruzioni | un quadro di luci e ombre

Da modenatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel biennio 20242025, Lapam Confartigianato ha fornito servizi di contabilità a cinque aziende attive nei settori della ristorazione, del commercio e delle costruzioni. La collaborazione è proseguita senza interruzioni durante tutto il periodo, evidenziando una presenza stabile nel supporto alle imprese di questi settori. Non sono stati forniti dettagli sul numero complessivo di clienti o sui risultati specifici ottenuti.

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Durante gli anni 20242025 Lapam Confartigianato ha fornito servizi di contabilità in maniera continuativa a 5.754 imprese associate: queste circa 6.000 imprese costituiscono il campione analizzato dall'ufficio studi associativo per indagare l'andamento del fatturato.Nel corso del 2025, il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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