Ristorazione commercio e costruzioni | un quadro di luci e ombre

Notizia in breve

Nel biennio 20242025, Lapam Confartigianato ha fornito servizi di contabilità a cinque aziende attive nei settori della ristorazione, del commercio e delle costruzioni. La collaborazione è proseguita senza interruzioni durante tutto il periodo, evidenziando una presenza stabile nel supporto alle imprese di questi settori. Non sono stati forniti dettagli sul numero complessivo di clienti o sui risultati specifici ottenuti.