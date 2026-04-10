Ristorazione tra luci e ombre | consumi in crescita ma le imprese faticano a trovare personale

Il Rapporto ristorazione 2026 di Fipe Confcommercio, presentato recentemente, analizza l’andamento del settore. I dati mostrano un aumento dei consumi, mentre le imprese incontrano difficoltà nel reperire personale qualificato. La ricerca si basa su un collegamento con i territori e mette in luce come il settore della ristorazione rappresenti ancora un elemento centrale dell’economia locale e nazionale, anche se attraversa un periodo di cambiamenti.

Il Rapporto ristorazione 2026 di Fipe Confcommercio, presentato nei giorni scorsi e realizzato in collegamento con i territori, evidenzia come il settore della ristorazione continui a rappresentare un pilastro dell’economia nazionale e territoriale, pur trovandosi in una fase di trasformazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Abruzzo terza in Italia per imprese femminili, ma tra luci e ombre: 600 quelle perse nel 2025 e il gap di genere restaL’Abruzzo è la terza regione per incidenza di imprese femminili, ma se strutturalmente sono più solide delle altre, diminuiscono di più e si...

Economia Toscana, Pil in lieve crescita (+0,8%) trainato da turismo ed export. Giani: "Luci e ombre ma segnali incoraggianti"L'analisi del rapporto Irpet sulla salute dell'economia regionale: persiste la crisi del manifatturiero e della moda che, nel terzo trimestre, fa...

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Temi più discussi: La ristorazione italiana a quota 100 miliardi, tra luci e ombre; Guida ai 35 ristoranti a Milano da provare assolutamente per la Design Week; Riparte la stagione turistica. Ristoranti pieni per le festività. Pesa l’effetto guerra sugli arrivi; Nuove aperture: tutti i ristoranti che aprono a Milano ad aprile 2026.

La ristorazione italiana a quota 100 miliardi, tra luci e ombreIl Rapporto Ristorazione 2026 di FIPE-Confcommercio fotografa un settore che nonostante le numerose criticità registra una moderata crescita. Ecco i dati ... horecanews.it

Ristorazione: Consumi a quota 100 miliardi di euro. In calo imprese e lavoratori dipendentiIl Rapporto di FIPE-Confcommercio: cresce il valore aggiunto (59,3 miliardi di euro, +0,5% sul 2024), ma la produttività rimane il tallone d'Achille. Flessione per i numeri di imprese (-1%) e personal ... teleborsa.it

Chiusi i “Giardini Virgilio” di Taranto. La nota attività di ristorazione gestita dalla Sergen Srl è finita al centro di un’inchiesta giudiziaria, dei Nas di Taranto, per presunti interventi di abusi edilizi e una proroga concessa illecitamente. Lo stop dell’attività da parte - facebook.com facebook