Luci e ombre della Casa di Comunità

La Casa di Comunità Navile accoglie pazienti che necessitano di cure e assistenza, come nel caso di una ferita complessa alla caviglia. Il personale infermieristico e gli operatori sanitari dell’Ambulatorio 112 si sono occupati del trattamento, offrendo assistenza durante il percorso di cura. La persona coinvolta ha espresso gratitudine per le cure ricevute, evidenziando l’importanza dell’assistenza fornita dall’équipe sanitaria. La struttura rappresenta un punto di riferimento per i pazienti che cercano supporto e cure sul territorio.

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Esprimo gratitudine per le cure ricevute alla Casa di Comunità Navile, dal personale Infermieristico e dagli operatori sanitari dell’Ambulatorio 112, per una ferita complessa alla caviglia. La perizia con cui hanno gestito la cura mi ha permesso di ottenere risultati concreti in tempi brevi. L’umanità, la capacità di ascolto e il supporto morale sono doti fondamentali. Un esempio d’eccellenza della sanità territoriale. Gigliola Martignani Risponde Beppe Boni Sono spesso le lamentele a tenere banco nel campo della sanità. Le mancanze esistono ma sono nettamente inferiori agli aspetti positivi, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e la disponibilità di medici, infermieri e operatori sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luci e ombre della Casa di Comunità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Lupara Bianca: Ombre di Ingiustizia e Testimoni Scomparsi Sullo stesso argomento Leggi anche: San Francesco, l'Ospedale di Comunità ancora fermo: luci e ombre sul progetto Leggi anche: Catania tra luci e ombre: i segreti della città nera Helios: una scheda di visualizzazione solare 3D gratuita per HA, con ombre LiDAR e previsioni PV reddit Venti posti letto e Diabetologia. Ospedale di comunità, la nuova eraInaugurata la struttura per i pazienti fragili. De Pascale: Strumenti diagnostici avanzati, sanità più forte ... ilrestodelcarlino.it Monza inaugura la nuova Casa di Comunità Luca della Robbia: ecco tutti i servizi attiviCon un investimento di 1,48 milioni di euro del PNRR, la nuova Casa di Comunità offre servizi sanitari e sociosanitari integrati per il territorio. Presenti sportelli, ambulatori, assistenza infermier ... mbnews.it