Risse tra cani | seminario gratuito a Livorno per prevenire i conflitti

A Livorno si terrà un seminario gratuito dedicato alla gestione delle risse tra cani. Tra i temi trattati, come intervenire fisicamente per separare due cani che stanno combattendo e le azioni da compiere subito per soccorrere un animale ferito durante un episodio di violenza. L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche per intervenire in modo sicuro e tempestivo in situazioni di conflitto tra cani.

? Punti chiave Come intervenire fisicamente per separare due cani che lottano?. Cosa fare immediatamente per soccorrere un cane ferito durante una rissa?. Perché alcuni cani diventano improvvisamente aggressivi nelle piazze affollate?. Come evitare che una semplice passeggiata si trasformi in un pericolo?.? In Breve Sabato 30 maggio dalle 10:15 alle 12:30 presso Largo del Cisternino 13.. Tre esperti cinofili e veterinari spiegano prevenzione e primo soccorso veterinario.. Prenotazione obbligatoria tramite link sul sito vqui.itwrexnXpYd per posti limitati.. Iniziativa della scuola DOG’S con patrocinio del Comune di Livorno.. Sabato 30 maggio, dalle ore 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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