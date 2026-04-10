Il 10 aprile 2026 si è tenuto a Firenze un seminario dedicato alla comunicazione visiva in cantiere. L'incontro ha coinvolto architetti e professionisti del settore, con l'obiettivo di migliorare l'uso di rappresentazioni grafiche per trasmettere in modo chiaro le norme di sicurezza. L’obiettivo principale è stato discutere strumenti visivi semplici ed efficaci per ridurre il rischio di infortuni durante le operazioni di costruzione.

Firenze, 10 aprile 2026 - Comunicare la sicurezza in cantiere attraverso rappresentazioni grafiche facili ed efficaci, con l'obiettivo di prevenire gli infortuni. La Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Firenze (Oaf), in collaborazione con la Fondazione Architetti (Faf), è tra i primi Ordini delle grandi città in Italia ad aver organizzato un seminario del genere, dal titolo 'Rappresentazione grafica del piano di sicurezza e coordinamento'. Dopo i saluti istituzionali dell'Ordine da parte del consigliere Oaf Alessandro Nocentini, il coordinatore dell'evento e componente della commissione sicurezza Massimo Bonechi ha spiegato che “abbiamo deciso di puntare su una rappresentazione grafica che permetta a chi veramente lavora in cantiere di prevenire certi infortuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Architetti, seminario sulla comunicazione visiva in cantiere per prevenire gli infortuni

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L’estimo classico nell’era dell’intelligenza artificiale: «Un ausilio, ma determinante il giudizio del valutatore». Evento a Trani dell'Ordine degli Architetti BAT #puglia #bat #trani #architetti #estimo #ia #attualità - facebook.com facebook