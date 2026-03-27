Una ragazza di 18 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada nella mattina di venerdì 27 marzo, intorno alle 9:15, nei pressi dell’ex stabilimento Doimo ad Avano. La giovane è rimasta ferita e soccorsa dai sanitari sul posto. Le forze dell’ordine stanno facendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L'episodio si è verificato intorno alle 9:15 nella giornata di venerdì 27 marzo. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale, i vigili del fuoco e i sanitari. Richiesto l'intervento dell'elisoccorso Una giovane di 18 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un'automobilista ad Avano. È successo nella giornata di venerdì 27 marzo intorno dalle 9:15 all'altezza dell’ex stabilimento Doimo. Immediati i soccorsi. Da quanto si apprende la ragazza, residente ad Aviano, stava attraversando la strada quando è stata colpita da una conducente di nazionalità statunitense. A seguito dell'urto, la 18enne è stata sbalzata a terra causando diverse ferite. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Investita da un'automobilista mentre attraversa la strada: ferita una 18enne

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