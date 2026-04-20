Tenta rapina al supermercato con spray urticante giovane in manette

Nel pomeriggio di domenica 19 aprile 2026, un giovane è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un supermercato usando uno spray urticante. L’addetto alla vigilanza, che aveva fermato il soggetto dopo l’episodio, ha richiesto l’intervento della polizia. La scena si è svolta in un supermercato di largo delle Fucine, nel centro della città, dove il giovane ha aggredito l’addetto durante un controllo di sicurezza.

Nel pomeriggio di domenica 19 aprile 2026 l'addetto alla vigilanza di un supermercato di largo delle Fucine in centro ha chiesto l'intervento della polizia poiché aveva fermato un soggetto, che lo aveva aggredito in seguito a un controllo.Sul posto gli agenti delle volanti hanno ricostruito la.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Giovane aggredito con spray urticante e rapinato, quattro arrestiPoco dopo la mezzanotte di venerdì 17 aprile 2026 gli agenti della polizia locale, in servizio in divisa nel centro storico, sono stati avvicinati da... Leggi anche: Rapina in centro città: "Attaccato con lo spray urticante, erano incappucciati" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato in centro a Milano; Nuovo Salario: tenta rapina al supermercato con un coltello appena acquistato. Arrestato dai Carabinieri; Tenta la rapina nel supermercato dove ha appena comprato il coltello; Roma: tenta rapina al supermercato con un coltello appena acquistato, arrestato. Pugno e spray al peperoncino contro il vigilante del supermercato: arrestato per tentata rapinaUn 29enne è stato bloccato dalla Polizia dopo aver aggredito l'addetto alla sicurezza del punto vendita di Largo delle Fucine per fuggire con la merce nascosta nello zaino ... lavocedigenova.it Roma: tenta rapina al supermercato con un coltello appena acquistato, arrestatoArrestato un 43enne a Roma per tentata rapina in un supermercato, grazie all'intervento della sicurezza e dei Carabinieri. romadailynews.it Bologna. Carabinieri arrestano un 39 libico per tentata rapina aggravata - facebook.com facebook