Rissa in centro storico Legnini | Sicurezza si costruisce anche prevenendo disagio e marginalità

In piazza Trento e Trieste si è verificata una rissa nel pomeriggio di ieri. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana, con alcune dichiarazioni che sottolineano l’importanza di prevenire disagio e marginalità per mantenere l’ordine pubblico. Nessuna informazione aggiuntiva sulle persone coinvolte o sulle eventuali conseguenze legali.

“L’episodio di ieri pomeriggio in piazza Trento e Trieste, dove il rapido intervento delle forze dell’ordine ha scongiurato conseguenze peggiori, rimette al centro il tema della sicurezza urbana”. A dichiararlo è il candidato sindaco di Chieti Giovanni Legnini dopo la rissa avvenuta alla Trinità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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