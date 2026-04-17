Sicurezza Sirotti Gaudenzi Lega | Controllo di vicinato anche in centro storico? Togliere la Ztl dalle 20 alle 8

Recentemente si è parlato di un possibile ampliamento del controllo di vicinato nel centro storico, con alcune fonti che suggeriscono anche l’adozione di una ZTL senza orario notturno. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli ufficiali o approfondimenti sulle decisioni prese o sui risultati attesi. Per chiarire la situazione, si è deciso di consultare direttamente l’assessore alla sicurezza e i responsabili della Polizia municipale.

“Sembra che il controllo di vicinato si stia allargando fino ad arrivare in centro storico. Lo riporta la stampa senza tuttavia analizzare il problema da vicino, ovvero chiedere direttamente all’assessore alla sicurezza Luca Ferrini e ai vertici della Polizia municipale se e quali vantaggi (con.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Centro storico pedonale, Sirotti Gaudenzi (Lega) chiede chiarezza: "In quali orari? E chi potrà passare?"L'Amministrazione comunale, nelle settimane scorse, ha ribadito attraverso la stampa locale la decisione di blindare i varchi di accesso al centro... Centro storico e riti religiosi: attiva la ztl, controllo già all’inizio del ponteDa oggi tornano le limitazioni alla circolazione e alla sosta nel borgo antico di Gallipoli.