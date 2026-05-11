Stasera nel centro storico di Ascoli si è verificata una lite tra alcuni giovani nordafricani, avvenuta poco dopo le 20 in rua della Campana. La scena si è fatta rumorosa, con urla e minacce, e durante l'alterco sono stati estratti anche dei coltelli. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti. Nessuna informazione ufficiale sui feriti o sulle eventuali denunce.

Ascoli, 11 maggio 2026 – Paura stasera sera nel centro storico di Ascoli, in rua della Campana, dove poco dopo le 20 è scoppiata una violenta lite tra diversi giovani nordafricani. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di uomini, arrivati anche a bordo di monopattini elettrici, avrebbe tentato di raggiungere un appartamento abitato da alcuni extracomunitari, forse per una spedizione punitiva le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Urla e minacce tra le storiche vie. La situazione è rapidamente degenerata: almeno una decina di persone si sono affrontate tra rua della Campana, via di Solestà e via delle Donne, rincorrendosi nelle strette strade del centro tra urla, minacce e momenti di forte tensione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenta rissa in centro storico ad Ascoli: urla, minacce e spuntano anche coltelli

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