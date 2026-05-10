Condannato in Germania per droga la Corte rifiuta l' estradizione | sconterà la pena in Italia

La corte d'appello di Palermo ha deciso di non concedere l'estradizione in Germania di Giuseppe Alessandro Consagra, un uomo di 44 anni di Licata. Consagra era stato condannato a due anni di reclusione dal tribunale di Lindau per traffico di stupefacenti. La decisione significa che lo stesso Consagra sconterà la pena in Italia. La vicenda riguarda un procedimento penale aperto in Germania e la successiva richiesta di consegna da parte delle autorità teutoniche.

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