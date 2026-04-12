Rissa sul campo | calciatore in codice giallo dopo lo scontro

Durante una partita di calcio tra le squadre di Copiano e Marzano, disputata nel pomeriggio di domenica 12 aprile 2026 in provincia di Pavia, due calciatori sono entrati in collisione. L’incidente ha provocato un intervento medico sul campo e uno dei giocatori è stato sottoposto a codice giallo. La partita è stata temporaneamente interrotta a causa dello scontro e sono in corso verifiche sulla dinamica dell’accaduto.

Un violento scontro fisico tra due atleti ha interrotto bruscamente la sfida di calcio tra Copiano e Marzano a Copiano, in provincia di Pavia, nella domenica pomeriggio del 12 aprile 2026. Il tumulto, avvenuto poco prima delle 16:30 presso il campo sportivo situato in via Olona, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi sanitari dell’agenzia Areu e dei carabinieri della stazione di Villanterio, provocando il ricovero di un calciatore ospedalizzato. Il bilancio clinico e l’intervento dei soccorsi in via Olona. La tensione esplosa durante la 26esima giornata del girone B della Terza Categoria ha lasciato segni fisici significativi su uno dei protagonisti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rissa sul campo: calciatore in codice giallo dopo lo scontro Rissa con coltelli a Sapri: ferito un uomo dopo lo scontro sul trenoUna violenta aggressione scuote la tranquillità di un viaggio ferroviario tra la Calabria e il Lazio, quando tre giovani coinvolti in una disputa su... Leggi anche: Paura in campo per un calciatore: ricoverato dopo scontro di gioco Rissa in campo durante il derby: 23 espulsi in Cruzeiro-Atletico Mineiro