Rissa alla Trinità Sicari | La violenza nel cuore della città non deve diventare normale

Notizia in breve

Una rissa si è verificata in zona Trinità, suscitando reazioni tra le autorità. Un rappresentante ha commentato che la violenza nel centro cittadino non dovrebbe essere considerata normale. Le immagini dell’evento mostrano scene di scontri tra gruppi di persone e sono state diffuse pubblicamente. La vicenda ha suscitato preoccupazione e richiesto interventi delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sulle conseguenze legali.