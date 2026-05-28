Rissa alla Trinità Sicari | La violenza nel cuore della città non deve diventare normale
Una rissa si è verificata in zona Trinità, suscitando reazioni tra le autorità. Un rappresentante ha commentato che la violenza nel centro cittadino non dovrebbe essere considerata normale. Le immagini dell’evento mostrano scene di scontri tra gruppi di persone e sono state diffuse pubblicamente. La vicenda ha suscitato preoccupazione e richiesto interventi delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sulle conseguenze legali.
“Le immagini di quanto accaduto alla Trinità lasciano amarezza. Perché vedere scene di violenza nel cuore della città fa male a tutti, al di là delle appartenenze politiche”. Così il candidato sindaco di Chieti Cristiano Sicari interviene dopo la rissa avvenuta in piazza Trento e Trieste, dove un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie e thread social correlati
La professoressa accoltellata in una lettera: «Non porto rabbia né paura nel cuore. Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte verso una scuola più attenta»Una professoressa ha scritto una lettera dopo essere stata accoltellata, ringraziando chi le è stato vicino e condividendo il suo stato d’animo.
Rissa alla Trinità , 23enne ferito da un coccio di vetro [VIDEO]Una rissa si è svolta in piazza Trento e Trieste a Chieti, coinvolgendo due gruppi di giovani tunisini.