Rissa alla Trinità 23enne ferito da un coccio di vetro VIDEO
Una rissa si è svolta in piazza Trento e Trieste a Chieti, coinvolgendo due gruppi di giovani tunisini. Durante la colluttazione, un ragazzo di 23 anni è stato colpito al braccio da un coccio di vetro. L’episodio è avvenuto poco prima delle 20 nella zona della Trinità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Rissa in piazza Trento e Trieste nel cuore di Chieti: un giovane di 23 anni è rimasto ferito al braccio da un coccio di vetro durante uno scontro tra due gruppi di ragazzi tunisini avvenuto poco prima delle 20 nella zona della Trinità.Quando sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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