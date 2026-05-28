Rissa alla Trinità 23enne ferito da un coccio di vetro VIDEO

Notizia in breve

Una rissa si è svolta in piazza Trento e Trieste a Chieti, coinvolgendo due gruppi di giovani tunisini. Durante la colluttazione, un ragazzo di 23 anni è stato colpito al braccio da un coccio di vetro. L’episodio è avvenuto poco prima delle 20 nella zona della Trinità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il giovane in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta indagando sull’accaduto.