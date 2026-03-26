Una professoressa ha scritto una lettera dopo essere stata accoltellata, ringraziando chi le è stato vicino e condividendo il suo stato d’animo. Ha affermato di non provare rabbia né paura, e ha sottolineato che la ferita subita non deve diventare un ostacolo, ma un’opportunità di crescita. La docente ha anche descritto il dolore come una prova intensa e profonda.

A tutti voi, adorati alunni, colleghi, genitori, soccorritori, personale sanitario, autorità, forze dell’ordine, familiari, giornalisti, e persone che mi avete circondato da subito di affetto e solidarietà. Sto dettando queste poche righe con la voce ancora flebile, al mio legale, ma con il cuore colmo di gratitudine. Non avrei mai pensato che un giorno avrei dovuto raccontare un dolore così grande, né che avrei attraversato una prova così profonda. Eppure eccomi qui, ancora viva. E questo lo devo a molti di voi. In un attimo, un gesto improvviso e incomprensibile ha spezzato la quotidianità della scuola, trasformando una mattina come tante in un incubo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La professoressa accoltellata in una lettera: «Non porto rabbia né paura nel cuore. Questa ferita non deve diventare un muro, ma un ponte verso una scuola più attenta»

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